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Агент: «Чех не покинет „Арсенал“ летом»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Чех Петр
Сегодня, 14:40 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Виктор Колар, агент вратаря «Арсенала» Петра Чеха, заверил, что его клиент в ближайшее время не собирается менять клуб. Контракт Чеха с «канонирами» рассчитан до 2019 года. Ранее в СМИ появились слухи, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подумывает заменить в основе Чеха на Давида Оспину, в свете неудачной игры опытного вратаря.

«Позиция Чеха в клубе очень безопасна, и его летний трансфер исключен. Чех будет частью клуба по крайней мере до тех пор, пока действует его контракт. Я убежден, что он продолжит играть роль лидера команды».

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