Агент: «Чех не покинет „Арсенал“ летом»

Виктор Колар, агент вратаря «Арсенала» Петра Чеха, заверил, что его клиент в ближайшее время не собирается менять клуб. Контракт Чеха с «канонирами» рассчитан до 2019 года. Ранее в СМИ появились слухи, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подумывает заменить в основе Чеха на Давида Оспину, в свете неудачной игры опытного вратаря.

«Позиция Чеха в клубе очень безопасна, и его летний трансфер исключен. Чех будет частью клуба по крайней мере до тех пор, пока действует его контракт. Я убежден, что он продолжит играть роль лидера команды».