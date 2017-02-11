Агент: «Чех не покинет „Арсенал“ летом»
Сегодня, 14:40 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Виктор Колар, агент вратаря «Арсенала» Петра Чеха, заверил, что его клиент в ближайшее время не собирается менять клуб. Контракт Чеха с «канонирами» рассчитан до 2019 года. Ранее в СМИ появились слухи, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подумывает заменить в основе Чеха на Давида Оспину, в свете неудачной игры опытного вратаря.
«Позиция Чеха в клубе очень безопасна, и его летний трансфер исключен. Чех будет частью клуба по крайней мере до тех пор, пока действует его контракт. Я убежден, что он продолжит играть роль лидера команды».
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