Зума сообщил Конте, что может покинуть «Челси», если не будет играть

Защитник «Челси» Курт Зума сообщил главному тренеру команды Антонио Конте, что он будет рассматривать летние варианты с другими клубами, если у француза не будет игровой практики. Зума только недавно восстановился после тяжелейшей травмы, которая выбила его из колеи на несколько месяцев, но пока вклиниться в основную обойму он так и не сумел, проигрывая конкуренцию Гэри Кэйхиллу и Давиду Луису.