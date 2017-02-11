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Зума сообщил Конте, что может покинуть «Челси», если не будет играть

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Конте Антонио , Зума Курт
Сегодня, 14:54 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Челси» Курт Зума сообщил главному тренеру команды Антонио Конте, что он будет рассматривать летние варианты с другими клубами, если у француза не будет игровой практики. Зума только недавно восстановился после тяжелейшей травмы, которая выбила его из колеи на несколько месяцев, но пока вклиниться в основную обойму он так и не сумел, проигрывая конкуренцию Гэри Кэйхиллу и Давиду Луису.

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