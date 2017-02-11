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Агент: «Бечирай очень доволен в „Динамо“»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: легионеры, Динамо М, Бечирай Фатош
Сегодня, 15:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Деян Радич, агент нападающего «Динамо» Фатоша Бечирая, отметил, что его клиент всем доволен в клубе и уходить не собирается.

«Фатош очень доволен в „Динамо“; конечно, ситуация там развивается не лучшим образом, тем не менее, его все устраивает. У него была пара предложений от иностранных клубов и летом, и этой зимой, но мы их даже не рассматривали. Он перевез жену, скоро она должна родить, поэтому дергаться сейчас он не хочет, он доволен и пока там и будет. В Москве ему все нравится, тут и до дома ему не далеко, всего пару часов самолетом.

Когда у клуба в России бюджет 20-30 млн, говорят, денег нет. Я с этим не согласен, думаю, деньги есть, но ими надо правильно распоряжаться, брать игроков, подходящих по соотношению цена-качество.

Уверен, Фатош один из таких, за те деньги, что ему платят, он приносит большую пользу клубу. Даже когда он не играет регулярно, клуб не хочет его отпускать, потому что у него есть характер. Теми деньгами, которые он получает, он полностью доволен».

Бечирай перешел в «Динамо» летом 2016 года.

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