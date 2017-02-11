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«Арсенал» - «Халл Сити»: стартовые составы

Матч: АрсеналАрсенал-:-Халл СитиХалл Сити
Начало матча: Сегодня, 15:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:53 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Халл Сити». 

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Гиббс, Окслейд-Чемберлен, Коклен, Уолкотт, Озил, Айвоби, Санчес.

«Халл Сити»: Якупович, Эльабделлауи, Раноккия, Магуайр, Робертсон, Хаддлстоун, Н'Диайе, Маркович, Гросицки, Клукас, Ниасс.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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