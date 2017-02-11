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Рамос проведёт 500-й матч за «Реал»

Матч: ОсасунаОсасуна-:-РеалРеал
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Рамос Серхио
Сегодня, 15:14 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Поединок 22-го тура Ла Лиги против «Осасуны» станет для капитана «Реала» Серхио Рамоса 500-м матчем в футболке «сливочных».

Защитник перешел в мадридский клуб из «Севильи» в 2005 году.

Добавим, что в 499 матчах за «Реал» Рамос отметился 66 забитыми мячами.

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