Рамос проведёт 500-й матч за «Реал»
Сегодня, 15:14 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Поединок 22-го тура Ла Лиги против «Осасуны» станет для капитана «Реала» Серхио Рамоса 500-м матчем в футболке «сливочных».
Защитник перешел в мадридский клуб из «Севильи» в 2005 году.
Добавим, что в 499 матчах за «Реал» Рамос отметился 66 забитыми мячами.
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