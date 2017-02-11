Рамос проведёт 500-й матч за «Реал»

Поединок 22-го тура Ла Лиги против «Осасуны» станет для капитана «Реала» Серхио Рамоса 500-м матчем в футболке «сливочных».

Защитник перешел в мадридский клуб из «Севильи» в 2005 году.

Добавим, что в 499 матчах за «Реал» Рамос отметился 66 забитыми мячами.