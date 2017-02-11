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Феррара: «Зидан итальянизировал „Реал“»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Наполи, Зидан Зинедин
Сегодня, 15:25 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Наполи» и «Ювентуса» Чиро Феррара поделился мнением о работе своего бывшего партнера по туринскому клубу Зинедина Зидана, который нынче возглавляет «Реал», а также поделился ожиданиями от предстоящего соперничества «Реала» и «Наполи» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мой друг Зидан итальянизировал „Реал“, найдя правильный баланс в обороне.

В матче на „Сантьяго Бернабеу“, без сомнений, они навяжут „Наполи“ свою игру, но на „Сан Паоло“ может быть весело, если „сливочные“ оставят много свободных зон.

Думаю, что в этом противостоянии Зизу будет действовать еще более по-итальянски».

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