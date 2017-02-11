Игнатьев: «Миранчук мне напоминает Егора Титова»

Бывший наставник сборной России, вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев оценил решение полузащитника Алексея Миранчука остаться в «Локомотиве»:

«Алексей – одно из достояний нашего футбола. С надеждой смотрим на него, ждем, когда этот бутон раскроется. Верю, что к 2018 году дождемся. Он остался в „Локо“, приняв, на мой взгляд, самое верное решение.

Тяжба с клубом – результат того, что люди со стороны пытались вникнуть в его спортивные проблемы и якобы сделать лучше. Рядом с молодыми игроками часто есть более взрослые люди, которые подталкивают к таким решениям, которые не развивают футболиста, а используют для получения сиюминутной выгоды. Но это для игрока все временно – можно получить деньги и купить „Майбах“, но потерять драйв, адреналин. К Алексею в „Локо“ относятся хорошо, доверяют. По тому, что читаю в прессе, клуб дает хорошую зарплату. Не у каждого футболиста РФПЛ такая есть.

Сколько бы Алексею могло предложить „Торпедо“? Если пофантазировать и поскрести по сусекам, не более 80 тысяч рублей.

Чем хорош Алексей? Техничен, видит поле, чувствует ритм и динамику игры. У него великолепная левая нога. Чем-то мне он напоминает Егора Титова, но ему пока, конечно, уступает».