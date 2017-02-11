Боссы «Арсенала» определились с кандидатами на замену Венгеру

По информации британских СМИ, руководство «Арсенала» уже определилось со списком возможных сменщиков Арсена Венгера на посту главного тренера «канониров», если французский специалист летом решит покинуть клуб.

Напомним, что срок действия нынешнего контракта Венгера с «Арсеналом» истекает по окончании сезона, и в клубе готовы предложить наставнику новый двухлетний договор о сотрудничестве, однако сам Венгер, по слухам, не спешит соглашаться и хочет дождаться лета.

Сообщается, что потенциальным сменщиком Венгера может стать кто-то из следующей четверки: Томас Тухель («Боруссия» Дортмунд), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Роджер Шмидт («Байер») и Леонарду Жардим («Монако»).