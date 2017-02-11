Аллегри: «Надеюсь, проведу в „Ювентусе“ ещё 300 или 400 игр»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Алегри не горит желанием отвечать на вопросы на тему своего будущего. Напомним, специалиста сватают в «Арсенал».

«Мое будущее? Как я могу подтвердить что-то, о чем я никогда не говорил? У меня действующий контракт с „Ювентусом“. Я счастлив здесь. Всегда говорил, что сперва нужно завершить сезон, а там уже мы обсудим с руководством дальнейшие планы.

Следующий матч станет для меня 100-м у руля „бьянконери“? Я являюсь лучшим тренером в истории „Ювентуса“ по проценту выигранных матчей? Я об этом не знал, меня не интересуют личные рекорды, лишь Скудетто и победа в Лиге чемпионов. Надеюсь, проведу в „Ювентусе“ еще 300 или 400 игр. Я всегда говорил, что если захочу покинуть „Ювентус“, то клуб узнает об этом первым».