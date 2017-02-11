«РБ Лейпциг» - «Гамбург»: стартовые составы
Матч: РБ Лейпциг-:-Гамбург
Начало матча: Сегодня, 17:30
Сегодня, 16:32 | Источник: Твиттер ФК "РБ Лейпциг" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Гамбургом».
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Забитцер, Кейта, Форсберг, Вернер, Илсанкер, Упамекано, Хальстенберг, Демме.
«Гамбург»: Адлер, Вуд, Холтби, Пападопулос, Уолес, Моврай, Костич, Озтрзолек, Сакаи, Мюллер, Юнг.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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