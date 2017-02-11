Рейтинг@Mail.ru

«Дармштадт» - «Боруссия» Дортмунд: стартовые составы

Матч: ДармштадтДармштадт-:-БоруссияБоруссия
Начало матча: Сегодня, 17:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:38 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Бундеслиги между «Дармштадтом» и дортмундской «Боруссией». 

«Дармштадт»: Эссер, Бойд, Холланд, Федецкий, Нимайер, Гондорф, Сулу, Хеллер, Розенталь, Сэм, Алтынтоп.

«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Мор, Ройс, Геррейру, Обамеянг, Пулишич, Папастатопулос, Гинтер, Бурнич, Вайгль, Дурм.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
16:41 «Ингольштадт» - «Бавария»: стартовые составы 1
16:32 «РБ Лейпциг» - «Гамбург»: стартовые составы 0
16:07 «Реал» не выигрывает на выезде уже 82 дня 8
14:53 «Арсенал» - «Халл Сити»: стартовые составы 2
14:12 Последний товарищеский матч между «Реалом» и «Барселоной» состоялся более 25 лет назад 12
10:56 «Барселона» и «Реал» могут провести летний товарищеский матч в Майами 46
Станислав Горин
Кто финиширует в «большой четверке» АПЛ?
«Соккер.ру» в день матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» предлагает выбрать заветную четверку. Ведь кто-то из футбольных грандов Манчестера или Лондона останется без ЛЧ.
Комментариев: 25
07:52 Видео Гол Селезнёва помог «Карабюкспору» обыграть «Бешикташ» 10
07:36 Фото «Бавария» пожелала Тимощуку «всего наилучшего» 12
00:39 Видео «Наполи» дома обыграл «Дженоа» 6
все материалы по этой теме
Турниры