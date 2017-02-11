«Дармштадт» - «Боруссия» Дортмунд: стартовые составы
Сегодня, 16:38 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Бундеслиги между «Дармштадтом» и дортмундской «Боруссией».
«Дармштадт»: Эссер, Бойд, Холланд, Федецкий, Нимайер, Гондорф, Сулу, Хеллер, Розенталь, Сэм, Алтынтоп.
«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Мор, Ройс, Геррейру, Обамеянг, Пулишич, Папастатопулос, Гинтер, Бурнич, Вайгль, Дурм.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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