«Ингольштадт» - «Бавария»: стартовые составы
Матч: Ингольштадт-:-Бавария
Начало матча: Сегодня, 17:30
Сегодня, 16:41 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Бундеслиги между «Ингольштадтом» и «Баварией».
«Ингольштадт»: Хансен, Моралес, Леки, Грос, Лескано, Брежери, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Матип, Коэн.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алькантара, Мартинес, Левандовски, Алонсо, Лам, Видаль, Мюллер, Алаба, Киммих.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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