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«Ингольштадт» - «Бавария»: стартовые составы

Матч: ИнгольштадтИнгольштадт-:-БаварияБавария
Начало матча: Сегодня, 17:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:41 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура Бундеслиги между «Ингольштадтом» и «Баварией». 

«Ингольштадт»: Хансен, Моралес, Леки, Грос, Лескано, Брежери, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Матип, Коэн.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алькантара, Мартинес, Левандовски, Алонсо, Лам, Видаль, Мюллер, Алаба, Киммих.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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