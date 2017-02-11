Рейтинг@Mail.ru

Игнатьев: «Помешать „Спартаку“ стать чемпионом может только сам „Спартак“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Игнатьев Борис , Каррера Массимо
Сегодня, 16:49 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценивает возможное чемпионство «Спартака» с вероятностью в 60%:

«Каррера сделал очень многое. В плане психологии, игровой дисциплины. Но, как правило, тренер оценивается по результатам проведенных сборов – надо посмотреть, что сделает Массимо. А в середине сезона тренер мало что может поменять, разве что мотивацию.

Что может помешать Каррере стать чемпионом? Если только команда помешает сама себе. Далек от мысли, что конкуренты должны сдаться, но у „Спартака“ отрыв в пять очков. „Красно-белым“ надо продолжать действовать в том же ключе, есть даже шанс на ошибку.

„Спартак“ – чемпион? Не сказал бы так. Но процентов 60 дал бы за это. Второй претендент – „Зенит“, потом ЦСКА».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:19
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:19
ответ пользователю Михалыч 75 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:19
ответ пользователю Михалыч 75 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:18
ответ пользователю фанат джигурды (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:16
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:16, редактировал Сегодня 18:18
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:14
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:13
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:12
ответ пользователю richi (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:07
ответ пользователю savalesha (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:04
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:02
ответ пользователю pereletnii (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:01
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:00
ответ пользователю фанат джигурды (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:59
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:57
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:56
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:52
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:49
ответ пользователю фанат джигурды (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:47
ответ пользователю savalesha (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:43
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:41
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:34 Игнатьев: «Миранчук мне напоминает Егора Титова» 7
13:53 Григорян: «Посредственностей, которые смотрели на меня сверху вниз, в „Анжи“ больше нет» 55
13:29 Мещеряков: «„Локомотиву“ непросто взыскать долг с Диарра» 11
11:45 Лебеденко: «Несмотря на возраст, Бердыев всё время развивается» 46
01:33 Генич: «Оценка „Спартаку“ за матч с „Осиеком“ – „удовлетворительно“» 74
01:14 Гендиректор «Балтики»: «Черевченко вернет надежду многотысячной армии болельщиков» 2
00:04 Патрашко: «Семака как тренера я не знаю» 5
Вчера
21:44 Билялетдинов: «Давно пропускаю слова Карпина мимо ушей» 30
Александр Чистяков
ЧМ-2018 близко! Будет ли у сборной базовый клуб?
​Черчесов в интервью подчеркнул, что для него грандиозная помощь, если связки игроков сборной формируются в клубах. «Соккер.ру» ищет главных доноров российской дружины.
Комментариев: 21
15:15 Деменко: «Думаю, между Михаилом Кержаковым и Луческу произошел конфликт» 18
все материалы по этой теме
Турниры