Игнатьев: «Помешать „Спартаку“ стать чемпионом может только сам „Спартак“»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценивает возможное чемпионство «Спартака» с вероятностью в 60%:

«Каррера сделал очень многое. В плане психологии, игровой дисциплины. Но, как правило, тренер оценивается по результатам проведенных сборов – надо посмотреть, что сделает Массимо. А в середине сезона тренер мало что может поменять, разве что мотивацию.

Что может помешать Каррере стать чемпионом? Если только команда помешает сама себе. Далек от мысли, что конкуренты должны сдаться, но у „Спартака“ отрыв в пять очков. „Красно-белым“ надо продолжать действовать в том же ключе, есть даже шанс на ошибку.

„Спартак“ – чемпион? Не сказал бы так. Но процентов 60 дал бы за это. Второй претендент – „Зенит“, потом ЦСКА».