Игнатьев: «Помешать „Спартаку“ стать чемпионом может только сам „Спартак“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Игнатьев Борис , Каррера Массимо
Сегодня, 16:49 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценивает возможное чемпионство «Спартака» с вероятностью в 60%:
«Каррера сделал очень многое. В плане психологии, игровой дисциплины. Но, как правило, тренер оценивается по результатам проведенных сборов – надо посмотреть, что сделает Массимо. А в середине сезона тренер мало что может поменять, разве что мотивацию.
Что может помешать Каррере стать чемпионом? Если только команда помешает сама себе. Далек от мысли, что конкуренты должны сдаться, но у „Спартака“ отрыв в пять очков. „Красно-белым“ надо продолжать действовать в том же ключе, есть даже шанс на ошибку.
„Спартак“ – чемпион? Не сказал бы так. Но процентов 60 дал бы за это. Второй претендент – „Зенит“, потом ЦСКА».
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Я уже начинаю сострадать бромантану, шумиха вокруг них до добра не доведёт.
просто балаболить может каждый!
А ЦСКА стал чемпионом, благодаря золотому сейву Акинфеева и золотому голу Дзагоева.
1. С неадекватами, не болеющими за С-Пб, я как-то не пересекался
2. К неадекватам самим по себе я отношусь отрицательно, потому что с ними невозможно построить конструктивный диалог.
3. А адекватен ли человек, который вешает ярлыки, если ты не болеешь за газпроект и не считаешь С-Пб самым красивым городом мира???
Все такие у вас сразу- москвичи, болеющие за Спартак))))
А все ваши, пишущие гадости- ряженые москвичи, болеющие за Спартак))))))
Сегодня 17:03
В целом все верно,но Игнатьев забыл про главбуха РФС и Лешу,лучшего друга Вовы.Эти господа вытворяют в РФПЛ все,что хотят.Ближайший пример:допинг-тест организованный Ростову в прошлом сезоне.Так что Спартаку придется очень непросто.
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Ты забыл еще про всемирный заговор против Спартака.
А в ответ тишина! Ахахахаха!
2. ****Ты так и не ответил на мой вопрос. В твоём профиле написано, что ты отрицательно относишься к питерским неадекватам! А к неадекватам из других городов ты относишься положительно? Ахахахаха*****
То есть ты сейчас при всех признал, что тот чувак с ледяной бородой и заумным именем- тоже твой аккаунт!!!
Ох, а как же ты поносил всех, у кого есть второй акк, в голосовалке про болельщиков у Назара!!!! Коммент тот Назар удалил, но прочитать его можно.
Как вот с такими как ты после такого можно вообще разговаривать???
Походу моя версия про ВАЗы в комменте от 19:27 явно в точку))))))
Ты так и не ответил на мой вопрос. В твоём профиле написано, что ты отрицательно относишься к питерским неадекватам! А к неадекватам из других городов ты относишься положительно? Ахахахаха!
Проект железно наигрывает на серебро, но вот чемпионской игры у них нет, да и навряд ли появится.
Посему Спартак должен стать чемпионом, мы были сильнее в первом круге по всем показателям, надеюсь не растеряем запал и во втором.