Спаллетти: «Слова Наингголана о „Ювентусе“ - следствие действий „шакалов“»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Рома, Ювентус, Спаллетти Лучано , Наингголан Раджа
Сегодня, 17:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти уверен, что слова полузащитника «волков» Раджи Наингголана о том, что тот ненавидит «Ювентус», были вырваны из контекста:
«Все знают о его темпераменте. Это отличный парень, очень честный, а вовсе не тот, кто сказал пару глупых вещей у бара людям, которые вынудили его закончить их предложения.
Он был добр, согласившись поговорить с ними, но они оказались шакалами, проделавшими с этим видео манипуляции, ведь начала видео в Сети нет.
Люди, раздувающие эти скандалы, хотят, чтобы мы проиграли. Но мы едины и сосредоточены на завтрашней игре».
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Спал,оправдания довольно глупые.
Вырвали куски из его текста и поливают парня грязью.
Теперь проблемы на ровно месте..........
В любом случае ему нужно бы следить за своим разговором.
А Спалетти не стоило в таком ключе комментировать слова игрока.