Спаллетти: «Слова Наингголана о „Ювентусе“ - следствие действий „шакалов“»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти уверен, что слова полузащитника «волков» Раджи Наингголана о том, что тот ненавидит «Ювентус», были вырваны из контекста:

«Все знают о его темпераменте. Это отличный парень, очень честный, а вовсе не тот, кто сказал пару глупых вещей у бара людям, которые вынудили его закончить их предложения.

Он был добр, согласившись поговорить с ними, но они оказались шакалами, проделавшими с этим видео манипуляции, ведь начала видео в Сети нет.

Люди, раздувающие эти скандалы, хотят, чтобы мы проиграли. Но мы едины и сосредоточены на завтрашней игре».