Рейтинг@Mail.ru

«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд»: стартовые составы

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед0 : 0УотфордУотфорд
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:07 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Уотфордом». 

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд, Эррера, Погба, Мата, Мхитарян, Марсьяль, Ибрагимович.

«Уотфорд»: Гомес, Кэткарт, Кабуль, Предль, Бритос, Клеверли, Капу, Ньянг, Сарате, Холебас, Дини.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:54
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:40
ответ пользователю вoлгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:28
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:09
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:28 «Алавес» - «Барселона»: стартовые составы 12
16:41 «Ингольштадт» - «Бавария»: стартовые составы 1
16:38 «Дармштадт» - «Боруссия» Дортмунд: стартовые составы 0
16:32 «РБ Лейпциг» - «Гамбург»: стартовые составы 0
16:07 «Реал» не выигрывает на выезде уже 82 дня 22
14:53 «Арсенал» - «Халл Сити»: стартовые составы 3
14:12 Последний товарищеский матч между «Реалом» и «Барселоной» состоялся более 25 лет назад 12
10:56 «Барселона» и «Реал» могут провести летний товарищеский матч в Майами 47
Станислав Горин
Кто финиширует в «большой четверке» АПЛ?
«Соккер.ру» в день матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» предлагает выбрать заветную четверку. Ведь кто-то из футбольных грандов Манчестера или Лондона останется без ЛЧ.
Комментариев: 27
07:52 Видео Гол Селезнёва помог «Карабюкспору» обыграть «Бешикташ» 10
все материалы по этой теме
Турниры