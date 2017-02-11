«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 17:07 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Уотфордом».
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд, Эррера, Погба, Мата, Мхитарян, Марсьяль, Ибрагимович.
«Уотфорд»: Гомес, Кэткарт, Кабуль, Предль, Бритос, Клеверли, Капу, Ньянг, Сарате, Холебас, Дини.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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