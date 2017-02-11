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Гол Санчеса, забитый рукой, помог «Арсеналу» одолеть «Халл Сити»

Матч: АрсеналАрсенал2 : 0Халл СитиХалл Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 25-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Халл Сити».

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» – «Халл Сити» – 2:0 (1:0)
Голы: Санчес 34, Санчес 90 +3 (пен) 

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Гиббс, Окслейд-Чемберлен (Перес 82), Коклен, Уолкотт (Эль-Ненни 69), Озил, Айвоби (Уэлбек 82), Санчес.
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Халл Сити»: Якупович, Эльабделлауи (Эль-Мохамади 66), Раноккия, Магуайр, Робертсон, Хаддлстоун (Диоманде 78), Н'Диайе, Маркович, Гросицки (Эвандро 60), Клукас, Ниасс.
Главный тренер: Марко Силва.

Предупреждения: Уолкотт 53, Гиббс 54, Раноккия 70, Санчес 76.
Удаление: Клукас 90+3

Судья: Марк Клаттенбург.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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