Гол Санчеса, забитый рукой, помог «Арсеналу» одолеть «Халл Сити»
В поединке 25-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Халл Сити».
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Халл Сити» – 2:0 (1:0)
Голы: Санчес 34, Санчес 90 +3 (пен)
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Гиббс, Окслейд-Чемберлен (Перес 82), Коклен, Уолкотт (Эль-Ненни 69), Озил, Айвоби (Уэлбек 82), Санчес.
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Халл Сити»: Якупович, Эльабделлауи (Эль-Мохамади 66), Раноккия, Магуайр, Робертсон, Хаддлстоун (Диоманде 78), Н'Диайе, Маркович, Гросицки (Эвандро 60), Клукас, Ниасс.
Главный тренер: Марко Силва.
Предупреждения: Уолкотт 53, Гиббс 54, Раноккия 70, Санчес 76.
Удаление: Клукас 90+3
Судья: Марк Клаттенбург.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Но если месут мёртвый санчес пытается его заменить а это не его игра
озилу нужно забор найти и опять ноги выравнять посмотри сегодня сколько раз пасы в синюю даль отдавали чего раньше не было
И увидишь интересную картину - очень много матчей когда Арс выигрывал минимально, или играл в ничью, или проигрывал - и в таких матчах Санчес играл всю игру и нифига не помогал... Специально посмотрел - 10 матчей в чемпионате таких. Тоесть именно тогда когда нужно вытянуть команду в сложных матчах - нету Санчеса... Я понимаю что кроют и т.п. но лидер это тот, кто даже когда всё против него вытягивает!
Озила действительно надо продать, в последнее время становится настоящим тормозом команды.