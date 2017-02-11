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Роналдо: «Зидан - это чистая элегантность и класс»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Роналдо, Зидан Зинедин
Сегодня, 18:25 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный бразильский нападающий Роналдо рассказал о том, как он подружился с Зинедином Зиданом - еще одной легендой футбола:

«Забавно, но наша дружба с Зиданом началась, когда я играл за „Интер“ и впервые получил тяжелую травму. Я ему ни слова не говорил, а он взял и прилетел в Париж, чтобы навестить меня. Так мы и подружились.

Мы вместе принимали участие в деятельности ООН против бедности среди детей. На протяжении 13 лет мы проводили благотворительные матчи между „Друзьями Роналдо“ и „Друзьями Зидана“. Я играл с ним в одной команде на протяжении 5 лет, тренировался рядом с ним, и это было просто... волшебно! Зидан - это чистая элегантность и класс. Я всегда задавался вопросом: как он вытворяет такие вещи с мячом? Это напоминало музыку, будто он танцевал».

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