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М. Кержаков: «Уход в аренду в „Оренбург“ - исключительно моё решение»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Оренбург, Зенит, Кержаков Михаил
Сегодня, 18:36 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер Михаил Кержаков, накануне перебравшийся на правах аренды из «Зенита» в «Оренбург», дал понять, что он сам принял такое решение:

«Скажу сразу: это исключительно мое решение, мой выбор. Никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом „Зенита“ у меня не возникало. Я хотел играть – вот моя главная мотивация.

Я подошел к Луческу и сказал, что хотел бы регулярно получать игровую практику. Появился вариант с „Оренбургом“, прошу меня отпустить. Главный тренер сказал, что если я хочу, то могу остаться. Но своего мнения я не изменил.

Хотел бы еще раз подчеркнуть: уход в аренду – не спонтанное событие, выбившее меня из колеи. Абсолютно осознанный выбор. У меня хорошее, рабочее настроение. Не на лесоповал же меня отправляют!

Задумывался ли о том, что будет после окончания сезона? Нет. Летом вернусь в „Зенит“, а там видно будет».

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