Конте: «Лэмпард сможет стать успешным тренером»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что бывший хавбек «синих» Фрэнк Лэмпард, который проходит стажировку в лондонском клубе, сможет достичь успехов на тренерском поприще:

«Фрэнк Лэмпард - это легенда „Челси“.

Думаю, сейчас он начнет новую карьеру, ему нужно принять лучшее решение, а сделать это нелегко.

Я прошел через это и знаю, что после окончания карьеры трудно определиться с тем, что делать дальше. Думаю, Фрэнк сможет работать тренером и добиться успехов».