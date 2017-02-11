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Конте: «Лэмпард сможет стать успешным тренером»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио , Лэмпард Фрэнк
Сегодня, 18:42 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что бывший хавбек «синих» Фрэнк Лэмпард, который проходит стажировку в лондонском клубе, сможет достичь успехов на тренерском поприще:

«Фрэнк Лэмпард - это легенда „Челси“.

Думаю, сейчас он начнет новую карьеру, ему нужно принять лучшее решение, а сделать это нелегко.

Я прошел через это и знаю, что после окончания карьеры трудно определиться с тем, что делать дальше. Думаю, Фрэнк сможет работать тренером и добиться успехов».

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