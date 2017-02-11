Габбьядини - 2-й игрок в истории «Саутгемптона», отличившийся в двух стартовых матчах

Новобранец «Саутгемптона» Маноло Габбьядини, открыв счет в матче 25-го тура АПЛ против «Сандерленда», вписал свое имя в историю «святых».

Итальянец забил в обеих своих первых играх за «Саутгемптон». До него подобным мог похвастаться лишь сенегальский нападающий Анри Камара, которому удавалось отличиться в двух стартовых встречах за «святых» в 2005 году.

Примечательно, что голевая серия Габбьядини насчитывает уже 5 матчей и началась еще тогда, когда игрок выступал за «Наполи» («Фиорентина», «Сампдория», «Специа», «Вест Хэм», Сандерленд").