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Габбьядини - 2-й игрок в истории «Саутгемптона», отличившийся в двух стартовых матчах

Матч: СандерлендСандерленд0 : 3СаутгемптонСаутгемптон
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Габбьядини Маноло
Сегодня, 18:52 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь

Новобранец «Саутгемптона» Маноло Габбьядини, открыв счет в матче 25-го тура АПЛ против «Сандерленда», вписал свое имя в историю «святых».

Итальянец забил в обеих своих первых играх за «Саутгемптон». До него подобным мог похвастаться лишь сенегальский нападающий Анри Камара, которому удавалось отличиться в двух стартовых встречах за «святых» в 2005 году.

Примечательно, что голевая серия Габбьядини насчитывает уже 5 матчей и началась еще тогда, когда игрок выступал за «Наполи» («Фиорентина», «Сампдория», «Специа», «Вест Хэм», Сандерленд").

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