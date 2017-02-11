«Динамо» отправило 5 мячей в ворота «Тобола» в контрольном матче
Сегодня, 19:01 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном матче на зимнем сборе «Динамо» разгромило казахстанский «Тобол».
«Динамо» – «Тобол» – 5:0 (3:0)
Голы: Соснин 7, Погребняк 9, Мендель 24, Маркелов 53, Маркелов 89.
«Динамо»: Лещук, Уилкшир, Дьяков, Белоруков, С.Терехов (Морозов 46), Сарамутин (Батаев 43), Соснин, Катрич (А. Терехов 46), Ташаев (Маркелов 46), Мендель (на пр-ре) (Калугин 60), Погребняк (Обольский 46).
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
«Тобол» (стартовый состав): Берестов, Семченков, Уханов, Асранкулов, Алпысбаев, Джаналиев, Нуржанов, Сеилов, Амиргазы, Шерстов, Загвосткин.
Напомним, что ранее «Динамо» уступило словенской «Олимпии».
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