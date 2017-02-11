Дортмундская «Боруссия» уступила «Дармштадту»

В поединке 20-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде проиграла «Дармштадту».

Дармштадт, стадион «Мерк-Штадион»

«Дармштадт» – «Боруссия» Дортмунд – 2:1 (1:1)

Голы: Бойд 21, Чолак 67 - Геррейру 44

«Дармштадт»: Эссер, Сулу, Холланд (Гувара 82), Федецкий (Штайнхофер 85), Гондорф, Алтынтоп, Нимайер, Розенталь, Сэм, Хеллер, Бойд (Чолак 58).

Главный тренер: Торстен Фрингс.

«Боруссия»: Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Бурнич, Геррейру (Кагава 62), Мор (Дембеле 62), Пулишич, Ройс (Шюррле 77), Вайгль, Дурм, Обамеянг.

Главный тренер: Томас Тухель.

Предупреждения: Обамеянг 73, Эссер 75, Сулу 77, Бурнич 79.

Судья: Вольфганг Штарк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.