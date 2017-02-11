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«Бавария» вырвала победу у «Ингольштадта»

Матч: ИнгольштадтИнгольштадт0 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 20-го тура Бундеслиги «Бавария» лишь на последних минутах сумела сломить сопротивление «Ингольштадта».

Ингольштадт, стадион «Ауди-Спортпарк»

«Ингольштадт» – «Бавария» – 0:2 (0:0)
Голы: Видаль 90, Роббен 90+2.

«Ингольштадт»: Хансен, Моралес, Леки (Юнг 89), Гросс (Лекс 79), Лескано (Хинтерзеер 74), Брежери, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Матип, Коэн.
Главный тренер: Майк Вальпургис.

«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Лам (Рафинья 80), Киммих (Роббен 74), Алонсо (Коста 65), Алькантара, Левандовски, Мюллер.
Главный тренер: Карло Анчелотти.

Предупреждения: Брежери 73, Левандовски 73, Гросс 76.

Судья: Феликс Цвайер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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