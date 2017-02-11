«Бавария» вырвала победу у «Ингольштадта»

В поединке 20-го тура Бундеслиги «Бавария» лишь на последних минутах сумела сломить сопротивление «Ингольштадта».

Ингольштадт, стадион «Ауди-Спортпарк»

«Ингольштадт» – «Бавария» – 0:2 (0:0)

Голы: Видаль 90, Роббен 90+2.

«Ингольштадт»: Хансен, Моралес, Леки (Юнг 89), Гросс (Лекс 79), Лескано (Хинтерзеер 74), Брежери, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Матип, Коэн.

Главный тренер: Майк Вальпургис.

«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Лам (Рафинья 80), Киммих (Роббен 74), Алонсо (Коста 65), Алькантара, Левандовски, Мюллер.

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Предупреждения: Брежери 73, Левандовски 73, Гросс 76.

Судья: Феликс Цвайер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.