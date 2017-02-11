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«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»: стартовые составы

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-ТоттенхэмТоттенхэм
Начало матча: Сегодня, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:39 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». 

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лейва, Милнер, Лаллана, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Фирмино, Коутиньо.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Дембеле, Ваньяма, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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