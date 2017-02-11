Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лейва, Милнер, Лаллана, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Фирмино, Коутиньо.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Дембеле, Ваньяма, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.