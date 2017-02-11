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Неймар обошёл Роналдиньо по голам за «Барселону»

Матч: АлавесАлавес0 : 6БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Неймар, Роналдиньо
Сегодня, 20:19 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Отметившись голом в матче 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса», нападающий «Барселоны» Неймар добрался до отметки в 95 забитых мячей в футболке «сине-гранатовых».

Таким образом, бразилец обогнал по этому показателю своего легендарного соотечественника Роналдиньо, который 94 раза поражал ворота соперников в составе каталонского клуба.

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