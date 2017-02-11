Неймар обошёл Роналдиньо по голам за «Барселону»
Сегодня, 20:19 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Отметившись голом в матче 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса», нападающий «Барселоны» Неймар добрался до отметки в 95 забитых мячей в футболке «сине-гранатовых».
Таким образом, бразилец обогнал по этому показателю своего легендарного соотечественника Роналдиньо, который 94 раза поражал ворота соперников в составе каталонского клуба.
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достойно конечно,думаю скоро и ЗМ возьмет.
достойно конечно,думаю скоро и ЗМ возьмет.
А такие как Роналдиньо не заслуживают быть великими. Когда человек сам себя и свой талант зарывает
Настоящий фанат никогда не скажет что Неймар лучше Роналдиньо в Барсе или лучше Роналдо за бразилию
достойно конечно,думаю скоро и ЗМ возьмет.