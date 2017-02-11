Моуриньо: «Для МЮ важно отыграть на ноль, ведь мы забиваем не много»
Сегодня, 20:30 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Уотфордом» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ:
«Нам нужна была победа. 16 матчей без поражений - невероятный результат, но было бы еще лучше, если бы мы реже играли вничью.
Мы являемся командой, которая не забивает много мячей, поэтому для нас важно отыграть на ноль. Я очень доволен выступлением ребят. Я также доволен тем, что сегодня кто-то из пары „Ливерпуль“-„Тоттенхэм“ потеряет очки, ведь они сыграют между собой.
Марсьяль заслуживает шанса. Последние две недели он работал упорней, чем когда-либо ранее, молчал, но усердно работал - мне это нравится».
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Моур следит за ливерпулем и Шпорами лучше за своей командой следи а то потом насмешите всех игрой против условного Стока сити.