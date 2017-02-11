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Моуриньо: «Для МЮ важно отыграть на ноль, ведь мы забиваем не много»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 0УотфордУотфорд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе
Сегодня, 20:30 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Уотфордом» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ:

«Нам нужна была победа. 16 матчей без поражений - невероятный результат, но было бы еще лучше, если бы мы реже играли вничью.

Мы являемся командой, которая не забивает много мячей, поэтому для нас важно отыграть на ноль. Я очень доволен выступлением ребят. Я также доволен тем, что сегодня кто-то из пары „Ливерпуль“-„Тоттенхэм“ потеряет очки, ведь они сыграют между собой.

Марсьяль заслуживает шанса. Последние две недели он работал упорней, чем когда-либо ранее, молчал, но усердно работал - мне это нравится».

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