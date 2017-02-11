Албин: «Полная стоимость строительства „Крестовского“ - 43 млрд рублей»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин озвучил полную стоимость строительства «Крестовского»:

«Мы примерно ее оценивали, 43 млрд рублей».

Добавим, что стадион был заложен в 2007 году, а основной этап строительных работ завершился 29 декабря 2016 года.

Ранее Албин заверил, что все работы на стадионе будут завершены до 1 апреля.