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Албин: «Полная стоимость строительства „Крестовского“ - 43 млрд рублей»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 20:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин озвучил полную стоимость строительства «Крестовского»:

«Мы примерно ее оценивали, 43 млрд рублей».

Добавим, что стадион был заложен в 2007 году, а основной этап строительных работ завершился 29 декабря 2016 года.

Ранее Албин заверил, что все работы на стадионе будут завершены до 1 апреля.

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