Албин: «Полная стоимость строительства „Крестовского“ - 43 млрд рублей»
Сегодня, 20:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин озвучил полную стоимость строительства «Крестовского»:
«Мы примерно ее оценивали, 43 млрд рублей».
Добавим, что стадион был заложен в 2007 году, а основной этап строительных работ завершился 29 декабря 2016 года.
Ранее Албин заверил, что все работы на стадионе будут завершены до 1 апреля.
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https://www.youtube.com/watch?v=msOlYVS0hs4
https://www.youtube.com/watch?v=b8LGsBroBDg
https://youtu.be/DloF9VGEmxs
http://s019.radikal.ru/i613/1702/9f/8e7c1bad77c3.jpg
-Мы примерно ее оценивали, 43 млрд рублей».
Это примерно, а вот сколько точно, мы уже никогда не узнаем.
https://www.youtube.com/watch?v=7ntFRIg_3mk
не знаю даже, как описать. но примерно в 50 раз лучше открывашки.
он, определённо, стоит своих денег.