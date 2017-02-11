Де Бур: «Куман покинет „Эвертон“ ради „Барселоны“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Эвертон, Барселона, де Бур Франк , Куман Рональд
Сегодня, 20:49 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Барселоны» Франк де Бур считает, что главный тренер «Эвертона» Рональд Куман в будущем может возглавить «сине-гранатовых», за которых он ранее выступал:
«Думаю, Куман возглавит „Барселону“, если получит предложение от каталонского клуба. Он и сам не раз говорил, что он мечтает там работать.
Тем более, он достоин этого, ведь это отличный тренер. Он проделал прекрасную работу в „Саутгемптоне“, а сейчас успешно работает в „Эвертоне“».
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То что он творит с Эвертоном это неописуемо словами.