Де Бур: «Куман покинет „Эвертон“ ради „Барселоны“»

Бывший защитник «Барселоны» Франк де Бур считает, что главный тренер «Эвертона» Рональд Куман в будущем может возглавить «сине-гранатовых», за которых он ранее выступал:

«Думаю, Куман возглавит „Барселону“, если получит предложение от каталонского клуба. Он и сам не раз говорил, что он мечтает там работать.

Тем более, он достоин этого, ведь это отличный тренер. Он проделал прекрасную работу в „Саутгемптоне“, а сейчас успешно работает в „Эвертоне“».