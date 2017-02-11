Ракитич: «Я очень испугался за Видаля, когда увидел его травму»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал повреждение защитника Алейша Видаля, который был вынужден покинуть поле в матче 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса» из-за травмы. Точной информации пока нет, но в СМИ пишут, что у игрока может быть перелом голеностопа.

«Игра у нас получилась, но надеюсь, что Видаль не пробудет в лазарете долгое время. В эпизоде, когда он получил травму, я был рядом, это выглядело ужасно.

Я очень испугался. Надеюсь, он вскоре вернется на поле, а травма окажется не слишком серьезной».