Анчелотти: «Игроки „Баварии“ продемонстрировали характер»
Матч: Ингольштадт0 : 2Бавария
Сегодня, 21:31 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рад, что его подопечные сумели вырвать победу у «Ингольштадта» в матче 20-го тура Бундеслиги:
«Это важная победа для нас, мы хорошо поработали ради нее. Во втором тайме нам пришлось поднять ставки, и за это мы были вознаграждены.
„Ингольштадт“ хорошо играет в обороне, но мы победили. Мои игроки продемонстрировали характер».
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