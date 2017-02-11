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Анчелотти: «Игроки „Баварии“ продемонстрировали характер»

Матч: ИнгольштадтИнгольштадт0 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Анчелотти Карло
Сегодня, 21:31 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рад, что его подопечные сумели вырвать победу у «Ингольштадта» в матче 20-го тура Бундеслиги:

«Это важная победа для нас, мы хорошо поработали ради нее. Во втором тайме нам пришлось поднять ставки, и за это мы были вознаграждены.

„Ингольштадт“ хорошо играет в обороне, но мы победили. Мои игроки продемонстрировали характер».

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