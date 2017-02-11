Анчелотти: «Игроки „Баварии“ продемонстрировали характер»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рад, что его подопечные сумели вырвать победу у «Ингольштадта» в матче 20-го тура Бундеслиги:

«Это важная победа для нас, мы хорошо поработали ради нее. Во втором тайме нам пришлось поднять ставки, и за это мы были вознаграждены.

„Ингольштадт“ хорошо играет в обороне, но мы победили. Мои игроки продемонстрировали характер».