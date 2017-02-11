«Осасуна» - «Реал»: стартовые составы
Сегодня, 21:53 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом».
«Осасуна»: Сиригу, Боннин, Ойер, Леон, Чаушич, Беренгер, Ривьер, Тьенца, Фуэнтес, Ромеро, Вуядинович.
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило, Каземиро, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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