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«Осасуна» - «Реал»: стартовые составы

Матч: ОсасунаОсасуна0 : 0РеалРеал
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:53 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом»

«Осасуна»: Сиригу, Боннин, Ойер, Леон, Чаушич, Беренгер, Ривьер, Тьенца, Фуэнтес, Ромеро, Вуядинович.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило, Каземиро, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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