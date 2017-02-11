«Фиорентина» - «Удинезе»: стартовые составы
Матч: Фиорентина0 : 0Удинезе
Идет первый тайм
Сегодня, 21:57 | Источник: Твиттер ФК "Фиорентина" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Ла Лиги между «Фиорентиной» и «Удинезе».
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Гонсало, Бадель, Весино, Бернардески, Астори, Валеро, Кьеза, Бабакар, Милич, Томович.
«Удинезе»: Карнезис, Видмер, Данило, Фелипе, Самир, Холлфредссон, Фофана, Янкто, де Пауль, Сапата, Теро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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