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«Фиорентина» - «Удинезе»: стартовые составы

Матч: ФиорентинаФиорентина0 : 0УдинезеУдинезе
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:57 | Источник: Твиттер ФК "Фиорентина" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Ла Лиги между «Фиорентиной» и «Удинезе». 

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Гонсало, Бадель, Весино, Бернардески, Астори, Валеро, Кьеза, Бабакар, Милич, Томович.

«Удинезе»: Карнезис, Видмер, Данило, Фелипе, Самир, Холлфредссон, Фофана, Янкто, де Пауль, Сапата, Теро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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