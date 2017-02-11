Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Ла Лиги между «Фиорентиной» и «Удинезе».

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Гонсало, Бадель, Весино, Бернардески, Астори, Валеро, Кьеза, Бабакар, Милич, Томович.

«Удинезе»: Карнезис, Видмер, Данило, Фелипе, Самир, Холлфредссон, Фофана, Янкто, де Пауль, Сапата, Теро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.