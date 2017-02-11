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Луис Энрике: «Мне паршиво от травмы Видаля»

Матч: АлавесАлавес0 : 6БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис , Видаль Алейш
Сегодня, 22:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил свое разочарование в связи с травмой защитника Алейша Видаля, которую тот получил в матче 22-го тура Ла Лиги  против «Алавеса» (6:0):

«Я очень доволен нашим выступлением. Но мне паршиво от травмы Видаля, от того, как это произошло, и что это для него значит.

Нам нужно поддержать его и пожелать скорейшего выздоровления. Он находится в хороших руках, поэтому никаких последствий не будет.

Нам нужно подождать, дождаться вердикта медицинского штаба, но на первый взгляд травма серьезная».

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