Луис Энрике: «Мне паршиво от травмы Видаля»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил свое разочарование в связи с травмой защитника Алейша Видаля, которую тот получил в матче 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (6:0):

«Я очень доволен нашим выступлением. Но мне паршиво от травмы Видаля, от того, как это произошло, и что это для него значит.

Нам нужно поддержать его и пожелать скорейшего выздоровления. Он находится в хороших руках, поэтому никаких последствий не будет.

Нам нужно подождать, дождаться вердикта медицинского штаба, но на первый взгляд травма серьезная».