«Бэйцзин Гоань» претендует на форварда «Аталанты» Палоски
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Аталанта, Бэйцзин Гоань, Палоски Альберто
Вчера, 23:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Аталанты» Альберто Палоски находится в сфере трансферных интересов «Бэйцзин Гоань».
Китайский клуб уже делал 27-летнему форварду предложение в январе, но тогда игрок отказался от переезда.
При этом Палоски не может похвастаться постоянной игровой практикой в составе итальянского клуба - на его счету лишь 8 поединков в нынешнем сезоне Серии А.
Трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля, и боссы «Бэйцзин Гоань» уверены, что смогут уговорить нападающего.
Напомним, что Палоски перебрался в «Аталанту» минувшим летом из «Суонси Сити».
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