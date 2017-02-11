«Бэйцзин Гоань» претендует на форварда «Аталанты» Палоски

Нападающий «Аталанты» Альберто Палоски находится в сфере трансферных интересов «Бэйцзин Гоань».

Китайский клуб уже делал 27-летнему форварду предложение в январе, но тогда игрок отказался от переезда.

При этом Палоски не может похвастаться постоянной игровой практикой в составе итальянского клуба - на его счету лишь 8 поединков в нынешнем сезоне Серии А.

Трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля, и боссы «Бэйцзин Гоань» уверены, что смогут уговорить нападающего.

Напомним, что Палоски перебрался в «Аталанту» минувшим летом из «Суонси Сити».