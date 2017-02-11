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«Бэйцзин Гоань» претендует на форварда «Аталанты» Палоски

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Аталанта, Бэйцзин Гоань, Палоски Альберто
Вчера, 23:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Аталанты» Альберто Палоски находится в сфере трансферных интересов «Бэйцзин Гоань».

Китайский клуб уже делал 27-летнему форварду предложение в январе, но тогда игрок отказался от переезда.

При этом Палоски не может похвастаться постоянной игровой практикой в составе итальянского клуба - на его счету лишь 8 поединков в нынешнем сезоне Серии А.

Трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля, и боссы «Бэйцзин Гоань» уверены, что смогут уговорить нападающего.

Напомним, что Палоски перебрался в «Аталанту» минувшим летом из «Суонси Сити».

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