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Моуриньо: «Выпустил Марсьяля, чтобы он понял, что я слежу за его работой»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 0УотфордУотфорд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе , Марсьяль Антони
Сегодня, 00:09 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо похвалил вингера команды Антони Марсьяля за выступление в матче 25-го тура АПЛ против «Уотфорда». Француз записал на свой счет гол и результативную передачу.

«Когда Марсьяль тренируется так, как он делал это последние две недели, он играет так, как сыграл сегодня, или даже лучше, ведь ему все еще немного не хватает уверенности.

Я постоянно кричал ему: „Атакуй, иди в обыгрыш“. Ему нужна уверенность в собственных силах, но он работает очень хорошо.

Я дал ему шанс выйти в стартовом составе. Я бы выпустил Рэшфорда, ведь Маркус в прошлом матче сыграл хорошо, а мы победили, но посчитал, что у него и так все нормально с уверенностью.

Антони же должен почувствовать, что я слежу за ним, что я знаю, как он трудится на тренировках, поэтому я дал ему этот шанс, а он сыграл хорошо».

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