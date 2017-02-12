Моуриньо: «Выпустил Марсьяля, чтобы он понял, что я слежу за его работой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо похвалил вингера команды Антони Марсьяля за выступление в матче 25-го тура АПЛ против «Уотфорда». Француз записал на свой счет гол и результативную передачу.

«Когда Марсьяль тренируется так, как он делал это последние две недели, он играет так, как сыграл сегодня, или даже лучше, ведь ему все еще немного не хватает уверенности.

Я постоянно кричал ему: „Атакуй, иди в обыгрыш“. Ему нужна уверенность в собственных силах, но он работает очень хорошо.

Я дал ему шанс выйти в стартовом составе. Я бы выпустил Рэшфорда, ведь Маркус в прошлом матче сыграл хорошо, а мы победили, но посчитал, что у него и так все нормально с уверенностью.

Антони же должен почувствовать, что я слежу за ним, что я знаю, как он трудится на тренировках, поэтому я дал ему этот шанс, а он сыграл хорошо».