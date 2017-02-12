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Банега травмировал колено и не сыграет против «Эмполи»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале-:-ЭмполиЭмполи
Начало матча: Сегодня, 17:00
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Банега Эвер
Сегодня, 00:20 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Интера» Эвер Банега не сможет помочь своей команде в матче 24-го тура Серии А против «Эмполи».

Хавбек вывихнул колено и не был включен в заявку на поединок.

О сроках восстановления 28-летнего игрока не сообщается.

Напомним, что «нерадзурри» также будут вынуждены обойтись без помощи хавбека Ивана Перишича и нападающего Мауро Икарди.

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