Банега травмировал колено и не сыграет против «Эмполи»

Полузащитник «Интера» Эвер Банега не сможет помочь своей команде в матче 24-го тура Серии А против «Эмполи».

Хавбек вывихнул колено и не был включен в заявку на поединок.

О сроках восстановления 28-летнего игрока не сообщается.

Напомним, что «нерадзурри» также будут вынуждены обойтись без помощи хавбека Ивана Перишича и нападающего Мауро Икарди.