Банега травмировал колено и не сыграет против «Эмполи»
Матч: Интернационале-:-Эмполи
Начало матча: Сегодня, 17:00
Сегодня, 00:20 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Интера» Эвер Банега не сможет помочь своей команде в матче 24-го тура Серии А против «Эмполи».
Хавбек вывихнул колено и не был включен в заявку на поединок.
О сроках восстановления 28-летнего игрока не сообщается.
Напомним, что «нерадзурри» также будут вынуждены обойтись без помощи хавбека Ивана Перишича и нападающего Мауро Икарди.
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