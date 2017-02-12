«Реал» сломил сопротивление «Осасуны»
В поединке 22-го тура Примеры «Реал» не без труда обыграл «Осасуну».
Памплона, стадион «Эль Садар»
«Осасуна» – «Реал» – 1:3 (1:1)
Голы: Леон 32 - Роналду 23, Иско 62, Васкес 90+4.
«Осасуна»: Сиригу, Боннин (Гарсия 15), Ойер, Леон, Чаушич, Беренгер, Ривьер, Тьенца (Лоэ 60), Фуэнтес (Клер 52), Ромеро, Вуядинович.
Главный тренер: Петар Васильевич.
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило (Родригес 56), Каземиро, Модрич, Иско (Ковачич 88), Роналду, Бензема (Васкес 69).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Фуэнтес 11, Модрич 27, Тьенца 36, Родригес 61, Чаушич 90+3.
Судья: Игнасио Вильянуэва Иглесиас.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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1. Реал играл вдевятером, Бенземы и Данило сегодня не было вообще видно, я один не понял почему Роналду в первом тайме сделал прострел на Бензему? Это же равно тому, что дать мяч сопернику. Данило очень много проваливался, именно с его фланга забили мяч Реалу, но все равно жаль, что он получил травму, пожелаем ему здоровье! А Зидану ума, что не стоит ставить Бензему в состав, я понимаю что патриотизм в Зидане играет, типо также француз с алжирскими корнями, но патриотизм всегда играл на вред, и эта ситуация не исключение. Жаль Морату, был лучшим испанским форвардом, а превратился незаслуженно в лавочника Реала, нужно уходить ему в АПЛ, если хочет спасти карьеру, ибо этот маразм с Зиданом и Бенземой ни к чему хорошему не приведет.
2. Неправильная схема, Реал играл непривычной схемой, и игроки в этой схеме себя чувствовали некомфортно, Роналду привык, что на его позиции играет лишь он сам, а тут Бензема постоянно мешался. Пять защитников - не схема Реала, когда это уже поймет Зидан?! Опять же главные проблемы это Бензема и Данило, и то что на позиции Роналду кто-то еще играет, у Роналду идеальные характеристики для форварда, да и возраст ему позволяет играть лишь на этой позиции, потому что на фланге он не может уже играть по причине деградации скорости и ловкости, а одними финтами далеко не уйдешь.
3. Неправильный подход к командам уровня Осасуны. Против таких команд разговор должен быть коротким, забиваешь им один, идете всей командой в атаку и добиваете сопернику еще несколькими голами, а дальше просто доигрываете, эта схема всегда работала в Испании, но проблема Реала в том, что они после забитого гола не идут в атаку, а дают сопернику прийти в себя, разобрать ситуацию, и пойти в атаку, Реалу куда легче играть против сильных команд, нежели таких команд как Осасуна, Зидан должен это понимать.
Но все же победа есть победа, со скрипом, но все же. Поздравляю всех болельщиков Реала с этой победой! Еще 3 очка в копилочку!
HalaMadrid
1. Реал играл вдевятером, Бенземы и Данило сегодня не было вообще видно, я один не понял почему Роналду в первом тайме сделал прострел на Бензему? Это же равно тому, что дать мяч сопернику. Данило очень много проваливался, именно с его фланга забили мяч Реалу, но все равно жаль, что он получил травму, пожелаем ему здоровье! А Зидану ума, что не стоит ставить Бензему в состав, я понимаю что патриотизм в Зидане играет, типо также француз с алжирскими корнями, но патриотизм всегда играл на вред, и эта ситуация не исключение. Жаль Морату, был лучшим испанским форвардом, а превратился незаслуженно в лавочника Реала, нужно уходить ему в АПЛ, если хочет спасти карьеру, ибо этот маразм с Зиданом и Бенземой ни к чему хорошему не приведет.
2. Неправильная схема, Реал играл непривычной схемой, и игроки в этой схеме себя чувствовали некомфортно, Роналду привык, что на его позиции играет лишь он сам, а тут Бензема постоянно мешался. Пять защитников - не схема Реала, когда это уже поймет Зидан?! Опять же главные проблемы это Бензема и Данило, и то что на позиции Роналду кто-то еще играет, у Роналду идеальные характеристики для форварда, да и возраст ему позволяет играть лишь на этой позиции, потому что на фланге он не может уже играть по причине деградации скорости и ловкости, а одними финтами далеко не уйдешь.
3. Неправильный подход к командам уровня Осасуны. Против таких команд разговор должен быть коротким, забиваешь им один, идете всей командой в атаку и добиваете сопернику еще несколькими голами, а дальше просто доигрываете, эта схема всегда работала в Испании, но проблема Реала в том, что они после забитого гола не идут в атаку, а дают сопернику прийти в себя, разобрать ситуацию, и пойти в атаку, Реалу куда легче играть против сильных команд, нежели таких команд как Осасуна, Зидан должен это понимать.
Но все же победа есть победа, со скрипом, но все же. Поздравляю всех болельщиков Реала с этой победой! Еще 3 очка в копилочку!
HalaMadrid
Всех с победой!
Всех с победой!
P.S. Бензема сегодня опять сыграл отвратительно,надеюсь Зидан перестанет так упорно пропихивать его в состав, ибо это уже откровенный бред, выпускать его в такой форме, когда на скамейке есть и Мората и Диаз
Поверь...
Впервые за 8 лет, на Соккере отсутствуют претурбации между болельщиками Реала и Барселоны... Выросли таки - похвально!
но Мунир молод и должен был учится у лучших и ждать своего шанса)
Но его "ненужные действия" позволяют Барсе зарабатывать на нем очень много фолов и жёлтых карточек... превращающихся в красные....!
встретимся на лч)
но он хоть обороняется,Лео в обороне я не вижу
Алавес,Малага
Такое ощущение, что некоторые в упор не видят, что творит этот кудесник мяча на поле...!