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«Реал» сломил сопротивление «Осасуны»

Матч: ОсасунаОсасуна1 : 3РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 22-го тура Примеры «Реал» не без труда обыграл «Осасуну».

Памплона, стадион «Эль Садар»

«Осасуна» – «Реал» – 1:3 (1:1)
Голы: Леон 32 - Роналду 23, Иско 62, Васкес 90+4.

«Осасуна»: Сиригу, Боннин (Гарсия 15), Ойер, Леон, Чаушич, Беренгер, Ривьер, Тьенца (Лоэ 60), Фуэнтес (Клер 52), Ромеро, Вуядинович.
Главный тренер: Петар Васильевич.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило (Родригес 56), Каземиро, Модрич, Иско (Ковачич 88), Роналду, Бензема (Васкес 69).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Фуэнтес 11, Модрич 27, Тьенца 36, Родригес 61, Чаушич 90+3.

Судья: Игнасио Вильянуэва Иглесиас.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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