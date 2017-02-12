Хаби Алонсо провёл 800-й матч в карьере

Поединок 20-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта» стал юбилейным для полузащитника «Баварии» Хаби Алонсо.

35-летний хавбек провел свой 800-й матч в профессиональной карьере.

124 встречи испанец сыграл за «Реал Сосьедад», 14 - за «Эйбар», 210 - за «Ливерпуль», 236 - за «Реал» и 102 - за «Баварию». Также Алонсо 114 раз выходил на поле в футболке сборной Испании.