Хаби Алонсо провёл 800-й матч в карьере
Матч: Ингольштадт0 : 2Бавария
Сегодня, 00:51 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь
Поединок 20-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта» стал юбилейным для полузащитника «Баварии» Хаби Алонсо.
35-летний хавбек провел свой 800-й матч в профессиональной карьере.
124 встречи испанец сыграл за «Реал Сосьедад», 14 - за «Эйбар», 210 - за «Ливерпуль», 236 - за «Реал» и 102 - за «Баварию». Также Алонсо 114 раз выходил на поле в футболке сборной Испании.
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
Завершающий карьеру Лам логично считает «Золотой мяч» наградой для форвардов. «Соккер.ру» искореняет несправедливость – раздаем приз успешным защитникам нового времени.
05:14 Фото Японский хавбек попросил о расторжении контракта с «Тенерифе» из-за проблем с адаптацией 12
Или войдите через