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Зидан: «Разница между первой и последней командой не так велика»

Матч: ОсасунаОсасуна1 : 3РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Зидан Зинедин
Сегодня, 08:24 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Осасуной» (3:1) в матче чемпионата Испании.

«Так всегда, в каждой игре мы ощущаем давление со стороны „Барселоны“ и других. Мы знали, что придется тяжело, потому что „Осасуна“ дома всем создает проблемы. Мы страдали, но получили три очка и довольны. Матч начинали в три защитника, но после травмы Данило изменили схему. Это позволило нам выиграть. Имели возможность вести со счетом 2:0, но, возможно, не хватило концентрации. Нужно лучше реализовывать моменты. Хотя мы видим, что разница между первыми и последними командами не так и велика».

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