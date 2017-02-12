Зидан: «Разница между первой и последней командой не так велика»
Сегодня, 08:24 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Осасуной» (3:1) в матче чемпионата Испании.
«Так всегда, в каждой игре мы ощущаем давление со стороны „Барселоны“ и других. Мы знали, что придется тяжело, потому что „Осасуна“ дома всем создает проблемы. Мы страдали, но получили три очка и довольны. Матч начинали в три защитника, но после травмы Данило изменили схему. Это позволило нам выиграть. Имели возможность вести со счетом 2:0, но, возможно, не хватило концентрации. Нужно лучше реализовывать моменты. Хотя мы видим, что разница между первыми и последними командами не так и велика».
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Это как посмотреть. Свежий пример - Барса проиграла на Камп Ноу Алавесу (0-1), но вчера обыграла их 6-0. И это не Алавес стал хуже играть, а Барса - лучше.
Так и везде. Если фаворит пары играет плохо, а аутсайдер соберётся на матч - то можно и проиграть. Но если топ-клуб сыграет так, как должен, то уже по барабану в какой там форме аутсайдер. Банальная разница в классе сделает своё дело.