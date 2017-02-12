Видаль выбыл на пять месяцев
Сегодня, 08:27 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Барселоны» Алейш Видаль выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в игре чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0). Он серьезно повредил голеностоп и больше в нынешнем сезоне не сыграет. У 27-летнего игрока нет перелома, но он пропустит пять месяцев.
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Здоровья игроку!!!
Главное после травмы быстро вернуться на прежний уровень
Никто на этом внимание не акцентировал, но ни карточки, ни штрафного за этот фол судья не поставил. Да, умышленной грубости от игрока Алавеса не было, но директивы для судей довольно чёткие и жёсткие на этот случай. Должна была быть ЖК. Хоть чуточку было бы менее обидно.
Видалю скорейшего выздоровления. Хотя уже понятно, что как быстро бы он не восстановился, до конца сезона мы его уже не увидим((((
Серхи Роберто сейчас явно послабее будет. Я думаю, либо Маскерано, либо Диня нужно наигрывать на фланге. Роберто не потянет - впереди ЛЧ, финал КК, и как-то отрыв от Реал нужно сокращать. А ну да, он же красную получил - в финале КК его не будет.
Так что двойная печаль - Видаль сломался, а замены-то и нет, как оказывается.