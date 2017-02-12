Видаль выбыл на пять месяцев

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в игре чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0). Он серьезно повредил голеностоп и больше в нынешнем сезоне не сыграет. У 27-летнего игрока нет перелома, но он пропустит пять месяцев.