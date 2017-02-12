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Видаль выбыл на пять месяцев

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Барселона, Видаль Алейш
Сегодня, 08:27 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в игре чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0). Он серьезно повредил голеностоп и больше в нынешнем сезоне не сыграет. У 27-летнего игрока нет перелома, но он пропустит пять месяцев.

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