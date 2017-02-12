Президент «Лиона»: «Можно попасть в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас отметил, что его команде будет тяжело теперь попасть в тройку призеров после поражения от «Генгама» (1:2) в чемпионате Франции. Также он обвинил конкурентов в информационной кампании против него, поскольку те утверждают, что «Лион» давит на судей и лигу.

«Мы все еще в зоне еврокубков, но явно ниже, чем ожидали. Хотя серия побед возможна, отыграть отставание реально, так что будем целиться в первую тройку. Хотя ситуация напряженная. Но в Лигу чемпионов можно попасть и через победу в Лиге Европы. Это тоже будет целью.

Что касается слов про „Лион“, то я не понимаю, как люди наталкиваются на такие мысли, развивают их. Очень жаль, что так происходит. Идет информационная кампания против нас во многих СМИ. И не понимаю, зачем в этом участвовал тот же „Генгам“».