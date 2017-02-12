В «Марселе» не рассчитывают на Диарра
Сегодня, 09:32 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра летом наверняка покинет команду. Он не попал в заявку на матч с «Нантом», и главный тренер «Марселя» Руди Гарсия подчеркивал, что не очень доволен отношением Диарра к работе и не будет давать ему практики.
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Издание «FourFourTwo» отобрало сотню звездных футбольных легионеров чемпионата Англии, не забыв Аршавина, и назвало лучшего. «Соккер.ру» интересно ваше мнение!
00:51 Фото Хаби Алонсо провёл 800-й матч в карьере 13
Вчера
Станислав Горин
Завершающий карьеру Лам логично считает «Золотой мяч» наградой для форвардов. «Соккер.ру» искореняет несправедливость – раздаем приз успешным защитникам нового времени.
Или войдите через