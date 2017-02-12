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В «Марселе» не рассчитывают на Диарра

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Марсель, Диарра Лассана
Сегодня, 09:32 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра летом наверняка покинет команду. Он не попал в заявку на матч с «Нантом», и главный тренер «Марселя» Руди Гарсия подчеркивал, что не очень доволен отношением Диарра к работе и не будет давать ему практики.

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