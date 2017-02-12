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Навас: «Игнорирую слухи про „Реал“ и вратарей»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Навас Кейлор
Сегодня, 09:35 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь «Реала» Кейлор Навас после матча с «Осасуной» (3:1) отметил, что не обращает внимания на слухи про интерес клуба к другим вратарям.

«Я стараюсь усердно работать каждый день и игнорировать слухи. Меня они не волнуют. „Реалу“ нужны лучшие игроки, и я делаю все, чтобы быть лучшим, чтобы оставаться тут на долгие годы. Мне в клубе доверяют, и я расслаблен».

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