Навас: «Игнорирую слухи про „Реал“ и вратарей»
Сегодня, 09:35 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Реала» Кейлор Навас после матча с «Осасуной» (3:1) отметил, что не обращает внимания на слухи про интерес клуба к другим вратарям.
«Я стараюсь усердно работать каждый день и игнорировать слухи. Меня они не волнуют. „Реалу“ нужны лучшие игроки, и я делаю все, чтобы быть лучшим, чтобы оставаться тут на долгие годы. Мне в клубе доверяют, и я расслаблен».
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Правильно! Зачем беспокоится о том чего не можешь изменить =D