Рейтинг@Mail.ru

Анохин: «Россия может подняться в топ-20 рейтинга ФИФА»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Организация: РФС, Россия
Сегодня, 09:39 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов

Вице-президент РФС Сергей Анохин не видит оснований для критики главы РФС Виталия Мутко и сборной России, которая упала на 61-е место в рейтинге ФИФА.

«Я знаю, что много критических высказываний направлено на Мутко, но я, как человек, который находится внутри футбольного процесса, могу сказать, что именно Виталий Леонтьевич является тем, кто стабилизирует обстановку в российском футболе и в спорте в целом. Хотя мы столкнулись с международными вызовами, которые носят больше политический характер, нежели спортивный, но мы все равно идем вперед.

Результаты сборной опустили нас на такое низкое место в рейтинге. Но рейтинг – это относительный показатель. Наш рейтинг будет еще падать, потому что мы не участвуем в отборе к чемпионату мира. Но перед нами стоит задача попасть в полуфинал на Кубке Конфедераций. После этого мы сразу же попадем в топ-20 рейтинга ФИФА.

Сейчас мы находимся на переломном моменте в российском футболе. Из-за некоторых руководителей и других факторов мы в один момент опустились в развитии футбола на 40 лет назад. Но сейчас мы движемся вперед и пытаемся все это нагнать. Также все это происходит благодаря Мутко».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:43
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 10:40
ответ пользователю ОЛЛС (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:40
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 10:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:38
ответ пользователю Правдин Семён (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:37
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:37
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:35, редактировал Сегодня 10:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:20
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:18
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:14
, чтобы видеть комментарии
  11
Сегодня 10:12
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 10:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:05
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:04
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 10:01
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:01
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 09:58
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 09:54
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 09:52
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10 февраля 2017
11:26 Комитет РФС по этике рассмотрит «дело Слуцкого» 15 февраля 34
08 февраля 2017
18:26 Мутко: «Я не могу взять кредит в банке и выплачивать Бородюку зарплату» 37
07 февраля 2017
06:36 Слухи  Бородюк может стать новым спортивным директором РФС 5
04 февраля 2017
12:21 Мутко: «В РФС никто не хочет работать, пока им минимум 300 тысяч не заплатишь» 62
03 февраля 2017
21:48 Мутко: «Собираемся организовать товарищеский матч с Аргентиной» 29
02 февраля 2017
12:02 РФС запретил «Динамо» регистрировать новичков 34
01 февраля 2017
12:04 В Москве начали выдавать первые паспорта болельщиков 16
28 января 2017
17:35 Мутко: «Переговоры о матче Россия - Бразилия проходят сложно» 24
24 января 2017
21:40 Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета РФС 10
20 января 2017
20:32 РФС обязал Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта 9
все материалы по этой теме
Турниры