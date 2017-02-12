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Фавр: «Балотелли не помогает защитникам»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Ницца, Балотелли Марио, Фавр Люсьен
Сегодня, 09:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр раскритиковал нападающего команды Марио Балотелли, несмотря на его 11 голов в 18 матчах за клуб.

«Я не хочу говорить о Марио каждую пресс-конференцию. Мы уже обсуждали в начале сезона то, что он не помогает защитникам. Мы принимаем все хорошее, что он для нас сделал. Но тут ничего не предпримешь. Что я могу? Я должен выбирать лучших игроков в состав, игроков, которые отвечают моим идеям».

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Сегодня 10:38, редактировал Сегодня 10:38
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