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Хендерсон: «„Ливерпуль“ начал двигаться в верном направлении»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль2 : 0ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Хендерсон Джордан
Сегодня, 09:49 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон остался доволен победой над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче чемпионата Англии.

«Мы играли хорошо, контролируя игру даже без мяча. „Ливерпуль“ был намного лучше. Это начало движения в правильном направлении, и нам нужно так идти до конца сезона. Мы увидели много позитивного в игре команды. Предыдущие матчи были не такие приятные. Нужно как-то решить проблему того, что с лидерами мы играем лучше, чем с аутсайдерами».

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