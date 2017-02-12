Хендерсон: «„Ливерпуль“ начал двигаться в верном направлении»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон остался доволен победой над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче чемпионата Англии.

«Мы играли хорошо, контролируя игру даже без мяча. „Ливерпуль“ был намного лучше. Это начало движения в правильном направлении, и нам нужно так идти до конца сезона. Мы увидели много позитивного в игре команды. Предыдущие матчи были не такие приятные. Нужно как-то решить проблему того, что с лидерами мы играем лучше, чем с аутсайдерами».