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Венгер: «Я не говорил, что хочу уже отдыхать»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 10:45 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова Иана Райта, который ранее признался, что француз говорил ему об усталости от работы в клубе.

«Мы говорили с ним за обедом. Но я не говорил, что готов к отдыху. Возможно, я устал, но только из-за раннего пробуждения. Я уважаю эту страну, этот клуб, где работаю уже 20 лет. Моя работа состоит в том, чтобы радовать людей. Чувствую себя виноватым, когда не приношу радости болельщикам».

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