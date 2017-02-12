Венгер: «Я не говорил, что хочу уже отдыхать»
Сегодня, 10:45 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова Иана Райта, который ранее признался, что француз говорил ему об усталости от работы в клубе.
«Мы говорили с ним за обедом. Но я не говорил, что готов к отдыху. Возможно, я устал, но только из-за раннего пробуждения. Я уважаю эту страну, этот клуб, где работаю уже 20 лет. Моя работа состоит в том, чтобы радовать людей. Чувствую себя виноватым, когда не приношу радости болельщикам».
Другие материалы по теме:
Вчера
10 февраля 2017
20:59 Слухи «Арсенал» может сменить Венгера на Спаллетти 39
14:20 Фото Яп Стам - лучший тренер Чемпионшипа в январе 7
Или войдите через