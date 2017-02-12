Мбаппе: «Мне далеко до феноменов Роналду, Месси и Неймара»

Молодой нападающий «Монако» Килиан Мбаппе считает, что его зря сейчас сравнивают по уровню таланта с ведущими игроками мира.

«Я не думаю ничего по этому поводу. Почему? Просто потому, что я не феномен. Феномены – это Роналду, Месси, Неймар. А мне далеко до них. А такие сравнения сейчас вызывают улыбку у меня».