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Мбаппе: «Мне далеко до феноменов Роналду, Месси и Неймара»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Мбаппе Килиан
Сегодня, 11:42 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Молодой нападающий «Монако» Килиан Мбаппе считает, что его зря сейчас сравнивают по уровню таланта с ведущими игроками мира.

«Я не думаю ничего по этому поводу. Почему? Просто потому, что я не феномен. Феномены – это Роналду, Месси, Неймар. А мне далеко до них. А такие сравнения сейчас вызывают улыбку у меня».

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