Мбаппе: «Мне далеко до феноменов Роналду, Месси и Неймара»
Сегодня, 11:42 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Молодой нападающий «Монако» Килиан Мбаппе считает, что его зря сейчас сравнивают по уровню таланта с ведущими игроками мира.
«Я не думаю ничего по этому поводу. Почему? Просто потому, что я не феномен. Феномены – это Роналду, Месси, Неймар. А мне далеко до них. А такие сравнения сейчас вызывают улыбку у меня».
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