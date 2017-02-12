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Кураньи: «Штоффельсхаус проделает в „Локомотиве“ хорошую работу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Кураньи Кевин
Сегодня, 11:47 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий Кевин Кураньи считает, что новый спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус добьется успеха в клубе.

«Очень хорошо его знаю. Думаю, он проделает в „Локо“ хорошую работу. Эрик хорошо знает футбол. Прекрасный специалист. Эрик досконально знает немецкий футбол, в „Шальке“ он считался большим профессионалом».

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