Мхитарян: «Клопп сделал из меня того, кем я являюсь»
Сегодня, 11:53 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отдал должное наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу, с которым работал в дортмундской «Боруссии».
«Я благодарен Клоппу, он много работал надо мной, над моей психологией. В „Боруссии“ я часто нервничал, когда что-то не получалось. Клопп подсказал мне, как себя вести, он поддерживал меня и вселял уверенность. Он сделал из меня такого игрока, которым я являюсь».
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Вчера
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– Клопп – футбольный псих, – приводит The Independent слова Мхитаряна. – Он постоянно думал о прессинге и контратаках. Тухель, в свою очередь, упростил нам жизнь. Теперь мы диктуем игру, и у меня больше свободы в атаке. Благодаря ему я стал более полезным на поле.
9 ФЕВРАЛЯ 2017 | ФУТБОЛ
“Моуринью лучше разбирается в тактике, чем Юрген Клопп, - отметил армянин. - У немца в “Боруссии” мы только гонялись за мячом, словно дети”.
Генрих переобувается на лету.......
Решил сегодня и похвалить Клоппа......