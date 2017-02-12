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Мхитарян: «Клопп сделал из меня того, кем я являюсь»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Мхитарян Генрих, Клопп Юрген
Сегодня, 11:53 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отдал должное наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу, с которым работал в дортмундской «Боруссии».

«Я благодарен Клоппу, он много работал надо мной, над моей психологией. В „Боруссии“ я часто нервничал, когда что-то не получалось. Клопп подсказал мне, как себя вести, он поддерживал меня и вселял уверенность. Он сделал из меня такого игрока, которым я являюсь».

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