Мхитарян: «Клопп сделал из меня того, кем я являюсь»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отдал должное наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу, с которым работал в дортмундской «Боруссии».

«Я благодарен Клоппу, он много работал надо мной, над моей психологией. В „Боруссии“ я часто нервничал, когда что-то не получалось. Клопп подсказал мне, как себя вести, он поддерживал меня и вселял уверенность. Он сделал из меня такого игрока, которым я являюсь».